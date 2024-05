Cesar Menotti doa suas roupas para as vítimas no RS em faz campanha de arrecadação: ‘Plus size’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/05/2024 - 20:51 Para compartilhar:

O cantor César Menotti usou as redes sociais, nesta sexta-feira, 10, para compartilhar um vídeo lembrando que muitas vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul estão precisando de roupas plus size, que são peças produzidas em tamanhos maiores.

O sertanejo deu início a uma campanha para arrecadar roupas em modelagem especial e, para começar, resolveu doar todas as peças do seu guarda-roupa. Ele também pediu ajuda aos seus seguidores.

“Eu não sou de divulgar qualquer caridade que eu faço, não porque acho certo ou errado, mas é o meu perfil, mesmo. Mas, neste momento, acho importante dizer para que saibam da necessidade e também isso possa sensibilizar outras pessoas”, iniciou.

O cantor disse que ele e seu parceiro na dupla sertaneja, Fabiano Menotti, fizeram doações financeiras, investiram em campanhas de outras pessoas de doações de alimentos e remédios e emprestaram o avião por quatro dias para servir as doações do Rio Grande do Sul.

“Mas tem algo especial que é preciso doar. Eles estão precisando de roupas plus size. Tem muitas pessoas lá – gordinhos, gordinhas – pessoas que estão acima do peso que as doações não servem. Isso é muito triste”, explicou ele.

“Então, eu resolvi dar o exemplo de doar todo o meu guarda-roupa, todas essas peças, roupas de frio, calçados. Além disso, estou entrando em contato com pessoas que produzem roupas plus size para que eu possa fazer uma compra rápida para atender essa demanda. E se você aí também tem na sua casa algumas roupas plus size, encaminhe para alguma campanha séria do Rio Grande do Sul”, concluiu.

