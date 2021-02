Cesar Filho tem piora em caso de Covid-19 e é internado em São Paulo

Diagnosticado com Covid-19 no último dia 2, o apresentador Cesar Filho precisou ser internado na noite de quinta-feira (11), com uma piora em seu quadro, no hospital Vila Nova Star, no bairro da Vila Nova Conceição, zona sul da capital paulista.

A informação foi confirmada por sua mulher, Elaine Mickely, em seus stories no Instagram. Ela diz que eles foram para o hospital às 23h, após Cesar sentir um “desconforto respiratório”.

“Queridos, passando só p compartilhar com vcs. Viemos p hospital ontem a noite! 23h. @cesarfilho sentiu um desconforto respiratório! Aqui no hospital ele está tendo o melhor atendimento, mais conforto físico/psicológico, inclusive p mim tbm”, diz Elaine em sua mensagem.

Um pouco depois, o próprio apresentador fez uma publicação em seu Instagram dizendo que teve “alteração nos exames de sangue” e que está internado para continuar seu tratamento contra a Covid-19.

“Aqui recebo um acompanhamento integral para que possamos ter melhores resultados. @elainemickely, que também testou positivo para a doença mas está bem, continua o tempo todo ao meu lado. Tenho certeza que estou no caminho da cura”, disse Cesar Filho.

Veja também