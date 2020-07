CES, a festa mundial de dispositivos, será digital pela pandemia

Os organizadores do Consumer Electronics Show (CES) mudaram seus planos de prosseguir com a organização da reunião presencial que ocorre anualmente em Las Vegas e anunciaram nesta terça-feira que a próxima edição será digital devido à pandemia.

A Consumer Technology Association havia explorado a possibilidade de seguir adiante com a feira anual de dispositivos, tomando precauções como usar máscaras faciais.

“Em meio à pandemia e às crescentes preocupações com a saúde global sobre a disseminação da COVID-19, não é possível convocar com segurança dezenas de milhares de pessoas em Las Vegas no início de janeiro de 2021 para se reunir e fazer negócios pessoalmente”, disse o executivo-chefe da CTA, Gary Shapiro.

A CES é conhecida por atrair dezenas de milhares de pessoas, e o plano original de sediar eventos presenciais ia contra a tendência de cancelar conferências ao vivo devido à pandemia de coronavírus.

A feira, um dos maiores eventos comerciais do mundo, normalmente envolve multidões de participantes amontoados em salões de festas, salas de exposições, centros de conferências e ônibus durante o evento de vários dias.

A próxima CES será um evento on-line trazido para o “conforto e segurança de sua casa ou escritório”, afirmou o CTA em comunicado.

“A tecnologia nos ajuda a trabalhar, aprender e conectar-se durante a pandemia, e essa inovação também nos ajudará a reimaginar o CES 2021 e a reunir a comunidade de tecnologia de maneira significativa”, disse Shapiro.

Veja também