Cervinia, no norte da Itália, muda de nome para Le Breuil

AOSTA, 29 NOV (ANSA) – A área italiana de Cervinia, estação de esqui e fração do território de Valtournenche, na região e província do Vale de Aosta, no norte da Itália, mudará de nome para Le Breuil.

A iniciativa foi resultado de uma pesquisa iniciada em 2011 pela prefeitura do local. Uma comissão técnica começou a examinar os arquivos, encontrando as antigas denominações de vilarejos, frações e localidades no território.

Assim, a bacia onde está localizada Cervinia, uma localidade turística, retomou sua antiga denominação para tornar-se Le Breuil.

Agora, será necessário alterar a sinalização, e os documentos dos residentes também terão que ser modificados.

A decisão, porém, não é unanimidade na política italiana e nem entre os moradores.

O partido político Fratelli d’Italia (FDI), por exemplo, manifestou “discordância clara”: “Expressamos surpresa e consternação, pois a marca Cervinia é conhecida na Itália e no mundo, e uma mudança tão drástica, claramente fruto de uma ideologia fora de tempo, espaço e lugar, só pode prejudicar o setor hoteleiro e a imagem de toda a Valle d’Aosta”.

A medida já chegou à mesa do governo regional que, em setembro passado, tomou conhecimento das alterações, e poucos dias depois o prefeito da região, Renzo Testolin, assinou o decreto.

No entanto, a atual prefeita de Valtournenche, Elisa Cicco, eleita em maio passado quando a medida já havia sido aprovada pelo Conselho Municipal, não concorda: “Amanhã [quinta-feira 30] nos encontraremos com o prefeito da Região. Queremos abordar o problema e entender o que podemos fazer. Pediremos para poder retificar a denominação e manter o nome Cervinia.” (ANSA).

