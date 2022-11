Cervejaria promove fan fests oficiais da Copa do Mundo no Brasil

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 08/11/2022 - 23:22 Compartilhe

A marca de cerveja Brahma vai preparar as fan fests para torcedores brasileiros acompanharem a Seleção na Copa do Mundo. Com eventos confirmados para Rio de Janeiro e São Paulo, a empresa promove evento gratuito com várias atrações.

Confirmada como detentora das festas oficiais da Copa do Mundo Fifa 2022 no país, Brahma prepara duas grandes festividades. No Rio, o local será a Praia de Copacabana, e em São Paulo, a festa ocorre no Vale do Anhangabaú, na capital paulista, com dois dos maiores telões do mundo: aproximadamente 1.000 polegadas, cada.

Os eventos contarão com a transmissão dos jogos do Brasil no Mundial e ainda terão shows de artistas da música nacional, como Gusttavo Lima, Pedro Sampaio, Péricles, Gustavo Mioto, Léo Santana, Ferrugem e outros.

– Brahma sempre foi a marca mais democrática do brasileiro e está com a seleção desde 1958. Ano de Copa do Mundo, é o momento em que os brasileiros se unem, e todo o nosso potencial de fazer coisas incríveis juntos é atingido. Além de trazermos para as Fifa Fan Festivals a transmissão das partidas, queremos garantir uma grande celebração para as pessoas, de um jeito que só os brasileiros conseguem fazer, com muita música e ativações únicas. Tudo isso, de forma ainda mais icônica no melhor lugar para torcedores se unirem – afirmou Maurício Landi, diretor de marketing de Brahma.

As festas acontecerão em todos os dias com jogos do Brasil, sendo assim já estão confirmadas as datas 24/11, 28/11 e 02/12. Conforme o Brasil avance na competição os shows serão divulgados. Para garantir a entrada nas Arenas Brahma Fifa Fan Festivals, as pessoas precisam emitir os ingressos virtualmente pelo site da Sympla – no Rio de Janeiro e em São Paulo. Basta fazer o cadastro e confirmar o ingresso.

Além das festas oficiais no Rio de Janeiro e em São Paulo, Brahma ainda anunciará outras celebrações nas principais cidades, como Belo Horizonte (Mineirão e Savassi), Porto Alegre (Orla do Gaíba), Goiânia (Shopping Água Branca), Fortaleza (Iate Club) e Salvador (Pelourinho).

