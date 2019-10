Cervejaria lança rótulo para homenagear Alceu Valença

Rio – Qual a melhor harmonização para uma cerveja? Tudo depende do estilo. Se for a mais nova Fruit Beer da Cervejaria Colorado, não há dúvida: ela combina com uma boa música, ou melhor, com Tropicana, mais conhecida como Morena Tropicana, de Alceu Valença. Em uma homenagem ao músico, a marca de Ribeirão Preto lança a Tropicana, seu novo rótulo para valorizar ainda mais todos os ingredientes brasileiros e tudo aquilo que o país tem de melhor. Seja isso dentro do copo ou com canções.

Entre tantos elementos tipicamente nacionais citados nessa icônica música de Alceu Valença, Colorado resolveu incorporar dois deles na receita da Tropicana. Assim, a bebida conta com umbu e cajá, além dos já tradicionais água, malte, lúpulo e levedura. Os frutos dão um sabor frutado e um leve dulçor para a cerveja de 4,3% de teor alcoólico e 10 IBU.

Conhecida por toda sua brasilidade e o uso de ingredientes tipicamente brasileiros em seus rótulos, a cervejaria de Ribeirão Preto surpreende cada vez mais com suas misturas inusitadas e sabores surpreendentes. É aquilo: uma boa cerveja harmoniza muito bem com uma boa música.

“Alceu Valença é um dos principais músicos do Brasil. Resolvemos fazer essa homenagem, combinando toda a brasilidade dele com a de Colorado. Encontramos na música Tropicana a forma perfeita de fazer isso. Dessa maneira, destacamos não apenas dois ingredientes tipicamente nacionais, como também valorizamos um grande artista do país”, afirmou Guilherme Poyares, gerente de marketing de Colorado.

A Tropicana é suave e leve, serve para celebrar com os amigos, é uma ótima pedida para o happy hour… Ou seja, assim como a música, é a cerveja perfeita para diversas ocasiões.

O lançamento estará disponível nos Bares do Urso e no site do Empório da Cerveja.