Cervejaria cria comercial com ajuda de ‘outro mundo’ de Maradona na Copa América

Conhecido como uma das principais cervejas argentinas, a Quilmes realizou uma ação publicitária em homenagem a Diego Armando Maradona.

A ação publicitária produzida para a Copa América mostra uma ajuda “sobrenatural” do ex-jogador morto no ano passado.

Com um placar empatada em 2 a 2 no jogo entre Brasil e Argentina, a bola se move em direções estranhas sem a interferência de nenhum jogador e acaba nas redes brasileiras com gol nos acréscimos.

“É a primeira Copa com ‘Diós’ no céu. Se ele fez o que fez no campo, imagina no céu”, diz a legenda.

La mejor jugada de todas es creer más que nunca. pic.twitter.com/waDj63GIAF — Quilmes Cerveza (@Quilmes_Cerveza) June 7, 2021

A mudança de sede da Argentina para o Brasil é mais um ingrediente na rivalidade entre brasileiros e argentinos. Sem conquistar um título há quase 28 anos, a seleção argentina espera quebrar o jejum de títulos em solo brasileiro, o que teria um gosto especial. A Copa América está agendada para começar no próximo domingo (13) com jogo entre Brasil e Venezuela.

