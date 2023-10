Cervejaria Carlsberg finaliza acordo de licenciamento com filial controlada pelo Kremlin

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/10/2023 - 13:32 Compartilhe

A cervejaria dinamarquesa Carlsberg anunciou nesta terça-feira (03) que rescindiu o acordo de licenciamento com a sua subsidiária russa, apreendida pelo Kremlin depois das indústrias decidirem abandonar o mercado russo no início da ofensiva na Ucrânia.

Em meados de julho, 98,56% das ações da cervejaria russa Baltika, pertencente à Carlsberg, foram colocadas “temporariamente” sob o controle do Estado russo.

“Informamos a Baltika Breweries que rescindimos os acordos de licenciamento que permitia que a Baltika produzisse, comercializasse e vendesse todos os produtos do grupo Carlsberg, incluindo marcas internacionais e regionais”, comunicou o grupo dinamarquês, que adquiriu a Baltika em 2000.

Até 1º de abril, as reservas existentes podiam ser utilizadas pela Baltika, disse a Carlsberg, que encontrou alguém para assumir as suas atividades na Rússia um mês antes do governo russo confiscar seus bens.

Desde a ofensiva da Rússia na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, e das primeiras sanções econômicas decretadas pelos ocidentais, muitas multinacionais deixaram a Rússia e outras suspenderam suas atividades nos setores petrolífero, automobilístico ou de luxo.

