Cerúndolo vence Musetti e Argentina sai na frente contra a Itália na Davis

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/11/2024 - 15:36 Para compartilhar:

Francisco Cerúndolo derrotou Lorenzo Musetti (6-4 e 6-1) nesta quinta-feira (21) e deu o primeiro ponto à Argentina no duelo com a Itália nas quartas de final da Copa Davis, deixando o número 1 do mundo, Jannik Sinner, com a obrigação de vencer Sebastián Báez para manter a atual campeã viva na disputa.

Se Sinner empatar a série, o ponto decisivo sairá nas duplas, com os argentinos Máximo González e Andrés Molteni contra os italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Quem vencer vai enfrentar na semifinal do próximo sábado a Austrália, que mais cedo eliminou os Estados Unidos.

Confortável nas condições indoor, Cerúndolo (30º ATP) se mostrou mais regular e sólido contra um irreconhecível Musetti (17º), que cometeu muitos erros e foi muito mal no saque.

Em um primeiro set com ambos os tenistas longe de sua melhor versão, Cerúndolo aproveitou o desastre de Musetti no serviço.

O argentino se limitou a reduzir os erros ao máximo, enquanto o italiano não conseguia mandar nos pontos, e fechou a parcial em 57 minutos.

Em vantagem, Cerúndolo manteve o ritmo no segundo set e se transformou em um muro na frente de Musetti, que não encontrou brechas para reagir.

O argentino manteve o serviço e conseguiu três quebras para selar a vitória com um 6-1, em uma hora e meia de partida.

pm/iga/cb