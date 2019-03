Cerro Porteño bate Zamora pelo Grupo E e complica o Atlético-MG na Libertadores

O Cerro Porteño fez o dever de casa nesta quarta-feira, derrotou o Zamora em casa e complicou a situação do Atlético-MG na Libertadores. Pela segunda rodada do Grupo E, a equipe paraguaia recebeu o adversário venezuelano em Assunção e levou a melhor por 2 a 1.

O resultado deixou o Cerro ao lado do Nacional-URU na ponta do grupo, com seis pontos. A vantagem é do time paraguaio pelo número de gols marcados. Pior para o Atlético-MG, que ainda não pontuou e já se vê distante dos times que hoje garantiriam vaga na próxima fase.

Depois de surpreender a equipe brasileira na estreia, em pleno Mineirão, o Cerro contou com o talento do veterano Nelson Haedo Valdez, ex-seleção paraguaia, para vencer. Foram do atacante de 35 anos os dois gols da equipe. Guillermo Paiva ainda descontou, mas ficou nisso.

Pelo Grupo F, que tem o Palmeiras como líder com seis pontos, o San Lorenzo venceu pela primeira vez nesta quarta-feira e assumiu a segunda posição, com quatro. A equipe argentina recebeu o Junior Barranquilla e sofreu mesmo com um jogador a mais – Gabriel Fuentes foi expulso ainda no primeiro tempo -, mas fez 1 a 0 graças ao gol solitário de Roman Martínez.

Já na chave H, a Universidad Católica recebeu o Rosario Central, venceu por 2 a 1, com gols de Puch e Aued – Vergara descontou -, e deixou a classificação embolada. A liderança está nas mãos do Libertad, com seis pontos, seguido pela própria Universidad Católica, com três. Rosario e Grêmio dividem a lanterna, com um ponto cada.