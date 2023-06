CerradinhoBio sai de lucro para prejuízo líquido de R$ 45 milhões no 4º Tri da safra 2022/23

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/06/2023 - 13:37 Compartilhe

A CerradinhoBio, empresa do setor de biocombustíveis e bioeletricidade, registrou prejuízo líquido de R$ 45,055 milhões no quarto trimestre da safra 2022/23, encerrado em 31 de março, em comparação com lucro líquido de R$ 73,788 milhões em igual período do ano anterior. A receita líquida recuou 34,7% na mesma comparação, para R$ 512,614 milhões. Em comunicado, a empresa afirmou que os resultados refletem, entre outros aspectos, os baixos preços do etanol ao longo do ano.

A produção de etanol avançou 18,7% no trimestre, para 73 mil metros cúbicos. No trimestre, 134 mil toneladas de milho foram moídas (+5,4% ante igual período de 2021/22) e 240 mil toneladas de cana-de-açúcar processadas (-51,8%). No acumulado do ciclo, a companhia encerrou a temporada com 5,1 milhões de toneladas de cana moídas, 4,5% menor que o recorde da safra anterior, em decorrência do volume de chuvas. Já no milho, foram processadas 566 mil toneladas, um crescimento de 4,3% em relação ao período anterior. “Uma contribuição importante para o aumento do volume total de etanol da CerradinhoBio, que chegou aos 678 mil m?, com incremento de 0,5%”, disse a empresa.

No acumulado da safra 2022/23, o lucro líquido ficou em R$ 242,803 milhões, redução de 53% ante os R$ 513,615 milhões obtidos um ano antes. Já a receita líquida atingiu R$ 2,48 bilhões nos 12 meses, queda de 6% em relação à safra anterior. “Superamos desafios diversos nesta última safra, contudo conseguimos entregar um resultado expressivo com o aumento na moagem de milho e na produção total de etanol”, afirmou o diretor-presidente da CerradinhoBio, Paulo Motta, em nota.

No ciclo 2022/23, a CerradinhoBio ampliou a produção da subsidiária de etanol à base de milho localizada em Chapadão do Céu (GO). O total fabricado passou de 570 mil toneladas para 860 mil toneladas (4,5 milhões de cana equivalente). “A obra consumiu investimentos de R$ 286,8 milhões e foi concluída dentro do prazo esperado, em dezembro de 2022”, disse a empresa. Além disso, ressaltou a CerradinhoBio, houve avanço no projeto Greenfield em Maracaju (MS), que está com 63% de sua construção executada. Com a conclusão da primeira fase, a unidade deve adicionar mais 3,1 milhões de cana equivalente à capacidade total de produção da CerradinhoBio.

