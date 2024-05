Cerradinho Bioenergia investirá R$ 189 mi para produzir 540 mil t de açúcar VHP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/05/2024 - 9:27 Para compartilhar:

São Paulo, 31 – A Cerradinho Bioenergia anunciou, em nota, investimento de R$ 189 milhões para expandir sua fábrica de açúcar VHP (Very High Polarization) e ampliar a capacidade produtiva para 540 mil toneladas anuais. O valor será destinado à implementação da segunda fase da planta, localizada em Chapadão do Céu (GO), e acrescentará uma capacidade de produção de 20 mil sacos de 50 kg de açúcar VHP por dia, equivalente a mil toneladas diárias.

O investimento é realizado com a intenção de ampliar o mix de moagem de cana para a produção de açúcar, hoje com preços mais vantajosos aos fabricantes.

“Aproveitamos um cenário favorável de preços de açúcar para dar mais competitividade ao negócio, adicionando flexibilidade à nossa operação de cana-de-açúcar, que poderá ter um mix entre 70% açúcar/30% etanol e 0%/100% de etanol, uma posição diferenciada no nosso setor”, disse, na nota, o CEO da Cerradinho Bioenergia, Renato Pretti.

A primeira fase da fábrica de açúcar da Cerradinho Bioenergia está em fase de conclusão, enquanto a segunda etapa está prevista para começar suas operações na primeira metade da safra 2025/26.