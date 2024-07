Cerradinho Bioenergia inicia operação de sua 1ª fábrica de açúcar em Goiás

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/07/2024 - 13:00 Para compartilhar:

São Paulo, 15/07/2024 – A Cerradinho Bioenergia anunciou, em nota, ter iniciado neste domingo, 14, a operação de sua primeira fábrica de açúcar, localizada no complexo industrial de Chapadão do Céu (GO). A nova fábrica tem capacidade para produzir 1.500 toneladas diárias de açúcar VHP (Very High Polarization) e demandou investimento inicial de R$ 289 milhões. A construção começou em outubro de 2023.

“Estamos expandindo e diversificando nosso mix de produtos, o que reforça o nosso compromisso com a competitividade do negócio, aproveitando o cenário favorável de preços de açúcar, para adicionar versatilidade à nossa operação. É um marco na história da Companhia e já esperamos os primeiros resultados da entrada em operação, ainda nesta safra”, afirmou o CEO da Cerradinho Bioenergia, Renato Pretti, na nota.

Em maio de 2024, o Conselho de Administração da Cerradinho aprovou investimento adicional de R$ 189 milhões para a segunda fase da fábrica, que aumentará a capacidade de produção em mais mil toneladas diárias, ou 20 mil sacos de 50 kg por dia. Com a conclusão das duas fases, prevista para a primeira metade da safra 2025/26, a produção anual de açúcar da Cerradinho Bioenergia alcançará 540 mil toneladas.