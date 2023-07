Ceron, sobre Fitch: mudar um grau vai reduzir nossa curva de juros e apoiar trabalho do BC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2023 - 13:38 Compartilhe

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou nesta quarta-feira que a elevação do rating do Brasil pela Fitch, de BB- para BB, vai ajudar na redução da curva de juros do País e no trabalho do Banco Central. “Cada passo é um avanço, é um legado, mudar um grau vai reduzir nossa curva de juros, vai apoiar o Banco Central, vai apoiar a ancoragem das expectativas, o trabalho do BC, vai atrair capital externo pra o Brasil, esta mudança. Precisamos de outras, precisamos avançar para chegar lá e recuperar o grau de investimento”, disse Ceron, que repetiu o objetivo de recuperar o grau de investimento em 2026.

O Banco Central decide na próxima semana se mantém ou não a taxa atual de juros, que está em 13,75% desde agosto do ano passado. A equipe econômica, que acredita já haver condições há algum tempo para o BC iniciar o ciclo de cortes, tem comemorado indicadores macroeconômicos recentes, como de inflação, que, na avaliação de integrantes da pasta, reforçam a necessidade de a autoridade monetária baixar imediatamente o patamar da Selic.

