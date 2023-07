Ceron sobre arcabouço: Conversaremos com líderes para saber qual é o intuito da Câmara

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2023 - 19:03 Compartilhe

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta segunda-feira, 31, que a equipe do Ministério da Fazenda se reunirá com líderes partidários da Câmara para entender qual é o sentimento dos deputados acerca das mudanças feitas pelo Senado no texto do novo arcabouço fiscal. O Congresso retoma as atividades nesta terça-feira, 1º, após o recesso parlamentar.

“Precisamos entender qual é o sentimento dos parlamentares em relação a manter as alterações que foram feitas no Senado ou retomar o texto original que foi aprovado”, disse Ceron, em entrevista à GloboNews. “Ainda é cedo. Ao longo desta semana, da semana que vem, vamos ter uma noção mais exata das possibilidades.”

Indagado sobre a posição da Fazenda em relação ao Fundeb e ao Fundo Constitucional do Distrito Federal – retirados do limite de despesas pelo Senado -, Ceron disse que as mudanças feitas pela Casa “têm seu mérito”. Ele acrescentou que a pasta só fechará um posicionamento depois que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), iniciar a discussão nesta semana ou na próxima.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias