Ceron: Equipe de gestão da dívida fez trabalho para não colocar volatilidade no mercado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/12/2023 - 16:10 Para compartilhar:

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou nesta segunda-feira, 11, que a equipe de gestão da dívida “fez um trabalho de forma a não colocar volatilidade no mercado” no próximo ano. Com a expectativa de continuar com a emissão de títulos em 2024, o secretário também pontuou que foi traçado um calendário “bem estabelecido e sem surpresas”.

Ceron não especificou, no entanto, se estava se referindo emissões internas ou externas, nem sobre a categoria dos títulos.

De acordo com o secretário, a equipe de gestão da dívida tem feito um trabalho técnico “de excelência” para evitar a volatilidade no mercado. Já sobre a emissão de títulos, ele pontuou que o governo estava pronto para emiti-los neste ano, mas devido a uma piora no mercado externo, acabou se perdendo essa janela.

“Nós ficamos prontos para emissão, nós tivemos uma piora substancial no mercado externo. Foi um momento difícil, mas paciência, perdemos a janela, mas quando ela abrir novamente vamos tomar essa decisão”, declarou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias