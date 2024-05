Ceron: Devemos realizar nova emissão verde no exterior este ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/05/2024 - 15:56 Para compartilhar:

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, apontou nesta quinta-feira, 23, a intenção do governo de realizar uma nova emissão ainda neste ano dos títulos soberanos sustentáveis. Em novembro do ano passado, o Tesouro captou US$ 2 bilhões no mercado externo com a estreia desses papeis, cuja captação alimentou o Fundo Clima, gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

“Estamos preparando nova emissão do papel neste ano que, novamente, vai prover recurso para o Fundo Clima”, disse Ceron em painel no Fórum da Abdib.

O secretário do Tesouro deu a indicação ao falar sobre os instrumentos de financiamento para projetos de longo prazo. Na participação, Ceron disse ainda que a estabilização do ambiente macroeconômico é fundamental para essas operações, e destacou a importância de fórmulas “modernas” para o momento em que o País tenta recuperar suas contas.

“Temos que utilizar instrumentos de fomento para viabilizar, não temos espaço fiscal para modelos com grandes benefícios, mas há fórmulas modernas com baixo custo ou sem custo, podendo fazer essa ponte entre poupança externa e mercado doméstico”, disse.