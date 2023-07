Ceron: coroação da Fitch com mudança da nota mostra o caminho correto que estamos seguindo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2023 - 10:44 Compartilhe

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, avaliou nesta quarta-feira, 26, que a melhora da nota de rating do Brasil pela Fitch – de BB- para BB -, anunciada mais cedo, vai na linha do “plano de voo” anunciado pela equipe econômica. Segundo Ceron, ainda há um percurso grande pela frente, mas o secretário avaliou que os primeiros resultados mostram que as medidas estão no caminho certo. “São medidas que buscam mais equilíbrio fiscal e crescimento econômico. Isso mostra claramente que temos um caminho a trilhar, sabemos onde estamos querendo chegar, e que nossos passos são consistentes nessa direção”, comentou.

