Cerimônia oficial na Itália celebra 78ª Festa da República

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/06/2024 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 2 JUN (ANSA) – A Itália celebra neste domingo (2) a 78ª Festa da República, data que relembra o plebiscito que colocou fim à monarquia no país.

Conforme a tradição, a cerimônia oficial em Roma teve início com a deposição de uma coroa de louros no Altar da Pátria pelo presidente Sergio Mattarella.

O evento contou com a presença da primeira-ministra, Giorgia Meloni; os presidentes do Senado e da Câmara, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, e o ministro da Defesa, Guido Crosetto.

Aviões da patrulha acrobática nacional sobrevoaram a Piazza Venezia, e Claudio Baglioni interpretou o hino nacional.

A tradicional parada militar, na Via dei Fori Imperiali, começou sob chuva torrencial, liderada pela banda da Arma dos Carabineiros e com a presença de 300 prefeitos de todo o país.

O tema das celebrações deste ano é “Em defesa da República, a serviço do país”.

Mattarella enviou uma mensagem ao chefe do Estado-Maior da Defesa, almirante Giuseppe Cavo Dragone: “Celebrar os 78 anos da fundação da República Italiana evoca os valores de nossa identidade e de uma Constituição visionária e sábia fruto do extraordinário renascimento que teve início com a luta de Libertação”.

“Independência e liberdade são conquistas que devem ser defendidas diariamente, em união de propósitos e com a capacidade de cooperar pelo bem comum. Os Pais da Pátria estavam cientes dos riscos e limitações do isolamento nacional e sonhavam com uma Itália aberta à Europa, próxima dos povos que, em todo o mundo, lutavam por suas próprias liberdades.” “Nossa contribuição – e a das Forças Armadas – para a causa da paz e estabilidade internacionais é mais do que nunca valiosa na situação atual, caracterizada por devastação e agressões às populações civis na Europa e no Oriente Médio”, acrescentou.

A premiê, Giorgia Meloni, que encabeça a lista do partido Irmãos da Itália (FdI) como candidata ao Parlamento Europeu, declarou: “Estamos em uma campanha eleitoral para as eleições europeias e esta festa também nos lembra a ideia original da Europa, que era uma ideia de Europa que imaginava que sua força, a força de sua união, também era a força e especificidade dos estados nacionais. Talvez devêssemos voltar a esse embrião de ideia europeia e sonho europeu”. O pleito será realizado entre os dias 6 e 9 de junho.

“Esta é uma festa de importância extraordinária. Muito importante também para este momento, porque estamos em uma situação em que muitas certezas estão em discussão, como a paz, e precisamos da República, do Estado, da Nação, para enfrentá-las com responsabilidade”, escreveu Meloni, nas redes sociais.

“Agradecemos àqueles que, mesmo sacrificando suas próprias vidas, tornaram a Itália a Nação que é, e àqueles que, todos os dias, com honra e coragem, contribuem para torná-la forte, única e respeitada no mundo”, concluiu. (ANSA).