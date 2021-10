Cerimônia do Nobel da Paz será presencial

A cerimônia de entrega do prêmio Nobel da Paz, que se realizou de forma remota em 2020 devido à pandemia, será celebrada este ano no formato presencial em dezembro, em Oslo, anunciou nesta terça-feira (26) o Comitê Nobel.

“Os dois contemplados com o prêmio Nobel da Paz, Maria Ressa e Dimitri Mouratov, e o representante do ganhador no ano passado, o Programa Mundial de Alimentos, estarão presentes”, destacou à AFP por e-mail o secretário do Comitê Norueguês do Nobel, Olav Njolstad.

Em 8 de outubro, o prestigioso prêmio foi para dois jornalistas investigativos, a filipina Maria Ressa e o russo Dimitri Mouratov, reconhecendo, assim, pela primeira vez, o papel da imprensa independente.

A cerimônia de gala será celebrada tradicionalmente em 10 de dezembro, aniversário da morte em 1896 do fundador dos prêmios, Alfred Nobel.

No mesmo dia, uma segunda cerimônia é realizada em Estocolmo para entregar os prêmios de Medicina, Física, Química, Literatura e Economia.

Estes prêmios serão, sim, entregues aos contemplados em seu país de origem, por causa da pandemia, segundo a Fundação Nobel.

