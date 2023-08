Cerimônia do Emmy 2023 é adiada para janeiro de 2024

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/08/2023 - 15:50 Compartilhe

NOVA YORK, 10 AGO (ANSA) – A cerimônia de premiação da 75ª edição do Emmy em Los Angeles foi adiada oficialmente do dia 18 de setembro para 15 de janeiro de 2024, informaram os organizadores nesta quinta-feira (10).

De acordo com a imprensa norte-americana, a decisão já era esperada por causa da greve de atores e roteiristas de Hollywood.

A lista de indicados foi anunciada no último dia 12 de julho, 48 horas antes do início da greve, com “Sucession”, da HBO, liderando a lista em 27 categorias.

Esta é a primeira vez desde 2001 que o evento é adiado. Na ocasião, a cerimônia teve a data alterada por causa dos atentados de 11 de setembro e depois, em novembro, no contexto das primeiras ações militares no Afeganistão. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias