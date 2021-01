Cereto diz que São Paulo caiu de produção e aponta ‘desespero’ após gol do Santos Comentarista analisou o clássico e vê motivos para torcedor são-paulino se preocupar

O São Paulo perdeu por 1 a 0 no clássico para o Santos, no Morumbi, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro e o comentarista Carlos Cereto vê motivos para o torcedor são-paulino se preocupar após a segunda derrota consecutiva. Segundo Cereto, o desempenho do time de Fernando Diniz caiu e o Tricolor jogou no desespero depois de sofrer o gol do Peixe.



– Esse jogo é mais um motivo de preocupação para o torcedor são-paulino. O São Paulo jogou mal de novo… Depois de tomar o gol, o São Paulo jogou muito no desespero. Não mostrou frieza ou repertório para empatar o jogo. Era só bola aérea. Percebe-se que o time está caindo de produção – disse Cereto durante o programa “Redação SporTV” nesta tarde.

O jornalista ainda destacou que o time teve um estilo de jogo diferente do praticado na derrota para o RB Bragantino e citou a queda na Copa do Brasil.

– O São Paulo perdeu para o Bragantino, que jogou marcando alto, complicou a saída de bola. Ontem, o Santos jogou de uma forma totalmente diferente: esperou o São Paulo e jogou no contra-ataque, e o São Paulo também não conseguiu jogar. O São Paulo, que já vem de eliminação na Copa do Brasil, agora tem duas derrotas seguidas no Brasileiro, e está caindo de rendimento – completou.

Apesar do novo revés, o São Paulo continua líder do Campeonato Brasileiro, com 56 pontos. Agora, a vantagem é de três pontos para o vice-líder Internacional. O Atlético-MG, que ainda joga na rodada e tem uma partida pendente, tem 49 pontos e vem em terceiro.

