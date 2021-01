Cereto avalia que Mancini faz melhor trabalho da carreira no Corinthians Comentarista confessa que treinador alvinegro não era bem visto por ele quando foi contratado no ano passado. Após goleada, Timão estaria 'ajustado'

O comentarista esportivo Carlos Cereto acredita que o comando de Vágner Mancini no Corinthians, nesta temporada, seja o melhor trabalho do treinador. Nesta quinta-feira, no “Redação SporTV”, o jornalista afirmou que não esperava grande sucesso do técnico no Parque São Jorge e elogiou o estilo de jogo que o profissional instalou no time.



– Não achava que o Mancini daria certo no Corinthians. Já é disparado o melhor trabalho do Mancini na carreira dele. O Corinthians pode ser o líder do segundo turno, o que mostra o crescimento absurdo do time nas mãos do Mancini – disse o comentarista.

O Corinthians venceu o Fluminense por 5 a 0, nesta quarta-feira, em duelo válido pelo Brasileiro. Após a goleada, Cereto palpitou que a partida reservou a melhor atuação do elenco com o treinador e questionou: Como o Fluminense venceu o Flamengo?

– O Corinthians passou por cima do Fluminense, foi um chocolate. Foi o melhor jogo do Corinthians na temporada. Esses 15 dias na preparação fizeram a diferença. O time está muito ajustado. Não sei como esse time do Fluminense ganhou do Flamengo

Com gols de Jô, Cazares, Luan, Fagner e Vital, o Timão soma 42 pontos e está na oitava posição na tabela de classificação. O próximo desafio na competição será contra o Palmeiras, no dia 18.

