‘Cérebro pipoca’: como a mídia social pode estar matando sua capacidade de atenção

Isso pode parecer piegas, mas se você está se sentindo sobrecarregado pelo ritmo ininterrupto da mídia digital e está lutando para se concentrar em uma única tarefa ou pensamento, você pode ter um “cérebro pipoca”.

“Cérebro pipoca refere-se à tendência de nossa atenção e foco saltar rapidamente de uma coisa para outra, como estourar grãos de milho”, disse o psicólogo clínico Dr. Daniel Glazer ao Metro UK na semana passada.

“Cérebro pipoca” não é novo, o termo foi cunhado em 2011 pelo pesquisador David Levy, da Universidade de Washington, mas especialistas em saúde mental estão compartilhando novas maneiras de combater o fenômeno à medida que nossas vidas se tornam mais digitais.

Um estudo descobriu que 62,3% da população global está nas redes sociais, com o uso médio diário no mês passado sendo de 2 horas e 23 minutos.

A psicóloga Dannielle Haig disse à Glamour UK na semana passada que rolar e navegar excessivamente por novas postagens, alertas, compromissos e anúncios desencadeia uma pequena liberação de dopamina que recompensa o cérebro e alimenta o ciclo.

“Com o tempo, esta exigência constante de atenção e a rápida alternância entre tarefas podem levar a uma sensação de inquietação mental ou ao cérebro ‘saltando’ enquanto luta para manter o foco em qualquer tarefa por um período prolongado”, explicou Haig.

Uma pesquisa da Universidade da Califórnia em Irvine determinou que o tempo médio de atenção em qualquer tela antes de mudar para outra coisa diminuiu de 2,5 minutos em 2004 para 75 segundos em 2012 e 47 segundos hoje em dia.

“Alguns aspectos-chave de aplicativos populares parecem exclusivamente adequados para dispersar o foco – como cronogramas de recompensa variáveis, microdosagem de dopamina e designs propositalmente viciantes otimizados para maximizar o envolvimento em vez do bem-estar”, disse Glazer ao Metro.

A estimulação digital constante parece estar afetando o desempenho cerebral.

A pesquisa sugere que as vias neurais no cérebro “estão sendo redirecionadas ou adaptadas para acomodar as demandas de multitarefa e processamento rápido de informações”, diz Haig, o que pode ocorrer às custas de ser capaz de “envolver-se profunda e cuidadosamente com o conteúdo, potencialmente impactando a aprendizagem”. , memória e regulação emocional ao longo do tempo.

Ela alerta que o “cérebro pipoca” pode afetar negativamente as interações sociais, a paciência, o bem-estar emocional e a produtividade, ao mesmo tempo que aumenta a ansiedade e o potencial de esgotamento .

Aqui estão algumas sugestões que Haig e Glazer têm para aliviar o “cérebro pipoca”.

Limite o uso da tecnologia a determinados horários e faça desintoxicações digitais para deixar o cérebro descansar e recarregar.

Participe de atividades sem tela, como meditar, curtir a natureza, fazer exercícios, ler e criar arte.

Certifique-se de fazer uma pausa para se concentrar em uma única tarefa para treinar seu cérebro para não realizar multitarefas o tempo todo.

Exclua aplicativos periodicamente para tentar recuperar o controle sobre o uso das mídias sociais.

