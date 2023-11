Cerclagem uterina: entenda a cirurgia realizada na namorada grávida de João Gomes

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues - https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 10/11/2023 - 11:14 Para compartilhar:

Grávida pela primeira vez, a influenciadora digital e namorada do cantor João Gomes, Ary Mirelle foi submetida a uma cerclagem uterina de urgência – cirurgia no colo do útero. Nas redes sociais, o casal explicou que o procedimento poderia ser arriscado e ocasionar no rompimento da bolsa.

A operação, realizada no dia 9 de novembro, foi bem-sucedida, mas causou dúvidas e preocupou o público. Afinal, o que é cerclagem uterina? À ISTOÉ Gente, a ginecologista e obstetra Janete Vettorazzi explica tudo sobre a cirurgia realizada em algumas mulheres grávidas.

Segundo a médica, o procedimento é indicado quando o colo uterino “não consegue se manter fechado com o crescimento da gestação”, e para pacientes com histórico de aborto espontâneo no segundo trimestre. Já a cerclagem de urgência de resgate é realizada entre 18 até 25 semanas de gravidez, também quando o colo do útero está aberto ou para mulheres que já tiveram parto prematuro.

O procedimento é realizado sob anestesia, geralmente raquidiana, e nem sempre com necessidade de sedação, a depender do caso. “É uma cirurgia, então existe um pequeno risco de sangramento. Na cerclagem de urgência, na qual o útero já está aberto, existe um risco de ruptura da bolsa. É muito importante um cirurgião obstetra experiente na realização desse procedimento”, pontua Janete, que é membro da Comissão Especializada em Gestação de Alto Risco da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).

Contudo, “a recuperação do procedimento costuma ser tranquila”, informa a médica. Normalmente, o pós-cirúrgico vem acompanhado de orientações individuais, que podem incluir abstinência de relações sexuais durante a gestação e atenção a outros fatores para prevenir a prematuridade.

