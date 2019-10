Cerca de cinco mil fiéis celebram missa na véspera do dia de São Judas Tadeu no Cosme Velho

Cerca de cinco mil devotos participaram, ontem, do último dia de novena na Paróquia de São Judas Tadeu, no Cosme Velho, Zona Sul. O fim de semana marcou a véspera do dia do padroeiro mediador das causas impossíveis. “Vem gente de todos os lugares e neste ano, em especial, estamos mais agradecendo do que fazendo preces”, comentou o padre Henrique Diegues, responsável pela celebração. A igreja deve receber 20 mil devotos, hoje.

“Meu filho viveu grave situação financeira há alguns anos atrás, chegou a perder o apartamento onde morava, mas conseguiu sair dessa condição graças à interseção de São Judas Tadeu. Hoje vim só para agradecer”, conta a aposentada Gorete Dias, de 70 anos, devota do padroeiro “desde que se entende por gente”.

A situação é mais urgente para o motorista de transporte alternativo e flamenguista Ricardo Coutinho, de 58. Ele está parado sem poder trabalhar há uma semana, desde que teve problemas com a sua van, uma Sprinter da Mercedes-Benz.

“Levei ela com um problema no motor, apareceu outro, depois outro. Nessa brincadeira, já gastei quase R$ 10 mil e ainda não consegui voltar a trabalhar. São Judas Tadeu já me ajudou em outras horas, tenho fé que também estará comigo nesse momento”, lembrou o motorista, com um terço embolado nas mãos cheias de santinhos.