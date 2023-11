AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/11/2023 - 13:26 Para compartilhar:

Cerca de 300.000 pessoas participam neste sábado (11) de uma marcha pró-palestina em Londres para pedir um cessar-fogo em Gaza, informou à AFP um porta-voz da polícia.

A marcha acontece diante de um enorme esquema de segurança, pois gerou inquietação por coincidir com o Dia do Armistício, que comemora o fim dos combates na Primeira Guerra Mundial em 1918. As forças de segurança detiveram 82 contramanifestantes para evitar possíveis enfrentamentos.

