AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/02/2024 - 19:33 Para compartilhar:

Cerca de trinta foguetes foram disparados do Líbano em direção ao norte de Israel durante a noite, entre quinta e sexta-feira (9), informou o Exército israelense.

“Podemos confirmar que cerca de 30 foguetes foram disparados do Líbano em direção às áreas de Ein Zeitim e Dalton, no norte de Israel”, disse um porta-voz do Exército à AFP ao ser questionado sobre os foguetes disparados do país vizinho durante a noite.

bur-gl/fjb/hgs/am

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias