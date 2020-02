Cerca de 270 mil pessoas curtiram blocos carnavalescos no Rio

Faltando duas semanas para o carnaval, cerca de 270 mil pessoas foram às ruas para curtir blocos carnavalescos no último fim de semana, no Rio . Segundo estimativa da prefeitura, esse número é três vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado (90 mil pessoas).

A principal atração foi o bloco Carnaval Square, da cantora baiana Claudia Leitte, que atraiu 120 mil pessoas (9) ao centro da cidade.

No (8), blocos como a Banda de Ipanema, o Spanta Neném e Imprensa que Eu Gamo atraíram, juntos, cerca de 100 mil foliões.

A Comlurb (empresa de limpeza urbana municipal) recolheu 5,3 toneladas de lixo após a passagem dos blocos. A Secretaria Municipal de Saúde fez 58 atendimentos médicos em seus postos. Pelo menos oito pessoas precisaram ser encaminhadas a hospitais municipais.