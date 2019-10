Cerca de 200 alunas participam do 1ª Torneio Meninas na Matemática

Cerca de 200 estudantes estão inscritas no primeiro Torneio Meninas na Matemática (TM²). As provas serão aplicadas na quinta-feira (17), a partir das 14h, no horário de Brasília. A competição é voltada para as alunas dos ensinos fundamental, a partir do 8º ano, e médio das escolas públicas e privadas de todo o país.

A competição foi inspirada no European Girls’ Mathematical Olympiad [Olimpíada Europeia de Matemática para Meninas], da qual o Brasil participa desde 2017. O torneio brasileiro tem como objetivo incentivar a participação de mulheres, que tendem a ser minoria nas olimpíadas de matemática, segundo o diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), Marcelo Viana.

A intenção é também motivar mais meninas a seguirem uma carreira em matemática e outras áreas exatas. “A atividade científica como qualquer outra atividade humana tende a ganhar com a diversidade e as mulheres representam metade da humanidade. Nenhuma atividade pode abrir mão dessa contribuição”, diz.

A prova contará com cinco questões discursivas para ambos os níveis da competição: nível 2, voltado para alunas do 8º e 9º anos, e nível 3, para estudantes do ensino médio. As alunas terão 4h30 para resolvê-las. A organização recomenda que as estudantes cheguem ao local da prova com pelo menos 30 minutos de antecedência.

No dia da prova é obrigatório apresentar um documento de identificação original, legível, com foto e CPF. Alunas que não possuem CPF poderão indicar o número do documento do responsável legal.

A TM² servirá como primeiro teste de seleção das quatro alunas que representarão o Brasil na European Girls’ Mathematical Olympiad, cuja próxima edição será em Egmond, na Holanda.

Ao todo, serão distribuídas quatro medalhas de ouro, oito de prata e 12 de bronze. Além disso, serão entregues até 20 menções honrosas para as alunas com os melhores desempenhos.

A lista de premiadas será divulgada no site do torneio, em 11 de dezembro. As medalhistas serão convidadas a participar de cursos, treinamentos olímpicos e processos seletivos oferecidos na Semana Olímpica da Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM).

O TM² é realizado pelo Impa com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática.