Cerca de 2.500 pessoas são evacuadas por incêndio na ilha grega de Corfu

Autoridades gregas evacuaram preventivamente na madrugada desta segunda-feira (24) quase 2.500 pessoas do norte da ilha turística de Corfu, em um país “em guerra” contra vários incêndios inflamados pela onda de calor.

As pessoas evacuadas se somam aos mais de 30.000 turistas que se viram obrigados a fugir da ilha de Rodes neste fim de semana pela mesma razão.

A Grécia está “em guerra contra (…) os incêndios”, afirmou nesta segunda-feira o primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis, ante o Parlamento.

“Ainda teremos três dias difíceis” pelas altas temperaturas, advertiu.

O país mediterrâneo se vê afetado por uma das mais intensas ondas de calor das últimas décadas, com temperaturas que no domingo alcançaram 46 ºC, e provocaram vários incêndios florestais.

O fogo no norte da ilha de Corfu no Mar Jônico (noroeste), muito frequentada pelos turistas, obrigou à “evacuação preventiva de 2.466 pessoas” durante a noite de domingo, disse nesta segunda-feira o porta-voz Yannis Artopios.

As autoridades mandaram uma mensagem de alerta aos celulares dos habitantes e visitantes em várias localidades para que abandonassem “por precaução suas residências”, explicou.

O incêndio foi declarado no domingo e continua ardendo em uma floresta, onde nesta segunda “62 bombeiros apoiados por dois helicópteros e dois aviões” combatiam as chamas, segundo o serviço de bombeiros.

Em Rodes (sudeste), mais de 266 bombeiros trabalham para conter o fogo no sul e oeste dessa ilha do arquipélago Dodecaneso, no Mar Egeu, onde no fim de semana mais de 32.000 turistas foram evacuados na “maior operação” deste tipo “realizada na Grécia”.

Centenas de turistas, principalmente britânicos, alemães e franceses, esperavam no domingo no aeroporto internacional de Rodes por um voo de volta para casa, enquanto várias companhias aéreas suspenderem seus voos para a ilha.

Nesta segunda, dois helicópteros e dois aviões retomaram suas operações de apoio aos bombeiros desta ilha, um dos destinos turísticos mais populares da Grécia.

– “Caminhar sem descanso” –

Kelly Squirrel, uma turista britânica, indicou que a polícia ordenou a evacuação do hotel no qual estava em Rodes.

“Tivemos que caminhar sem descanso. Caminhamos cerca de seis horas no calor”, explicou à AFP, após chegar ao aeroporto internacional.

Outro turista, Kevin Sales, descreveu uma situação “terrível”. “Tivemos que emprestar roupa a uma mulher que não tinha nada para vestir”, relatou o engenheiro inglês.

Outros focos de incêndio seguiam ativos nesta segunda em Égio, ao norte do Peloponeso, em Caristo, ao sul da ilha de Eubeia, e em Beócia, região ao norte de Atenas.

Nesta segunda, muitas regiões permaneciam em “alerta vermelho”, ou seja, “perigo extremo” de incêndios florestais, declarou um funcionário da assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros.





A Grécia registrava nesta segunda uma ligeira redução da temperatura antes de uma nova onda de calor a partir de terça-feira, segundo o serviço meteorológico nacional.

Na quarta-feira, a temperatura alcançará 44º C e são previstas “tempestades no centro e oeste do país, antes de uma queda de 6 a 8 ºC”, segundo o EMY.

