Cerca de 175 milhões de consumidores foram às lojas no feriado nos EUA

A temporada de compras de férias dos Estados Unidos de 2017 indica um crescimento sólido depois de mais de metade da população americana ter ido às compras durante o feriado de Ação de Graças, disse a Federação Nacional de Varejo nesta terça-feira (28).

Funcionários da NRF citaram dados econômicos sólidos dos Estados Unidos, o clima favorável e uma abordagem empreendedora por varejistas para dar descontos tanto nas lojas físicas, quanto nas virtuais como fatores que estimularam as perspectivas.

A organização estima que as vendas totais da temporada aumentarão entre 3,6% e 4,0% em relação ao ano passado.

“Do tempo agradável em todo o país ao baixo desemprego e à forte confiança dos consumidores, o clima estava certo, literal e metaforicamente, para que os consumidores fizessem suas listas de compras da temporada online e nas lojas”, disse o CEO da NRF, Matthew Shay, em um comunicado.

A temporada de compras de fim de ano nos Estados Unidos abriu oficialmente na semana passada com as vendas na Black Friday, no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças, e ganhou fôlego na “Cyber Monday”.

Durante esse feriado de cinco dias, mais de 174 milhões de pessoas fizeram compras, com mais de 58 milhões comprando apenas pela internet e mais de 51 milhões em lojas de tijolos e argamassa, enquanto mais de 64 milhões gastaram nestes dois.

A despesa média por pessoa durante o período de cinco dias foi de 335,47 dólares, de acordo com a pesquisa.