Cerca de 160 delegações confirmam presença em funeral do Papa

VATICANO, 25 ABR (ANSA) – Pelo menos 160 delegações oficiais confirmaram presença no funeral do papa Francisco, que acontecerá na manhã deste sábado (26), no Vaticano.

A Argentina, representada pelo presidente Javier Milei, terá lugar de honra na cerimônia por ser o país natal do finado pontífice, ao lado da Itália, com o presidente Sergio Mattarella, a premiê Giorgia Meloni e outros representantes institucionais.

Em seguida, serão colocados os soberanos reinantes, de acordo com a ordem alfabética das nações em francês, incluindo os reis da Dinamarca, da Espanha e da Jordânia.

Depois virão os chefes de Estado e de governo, sempre em ordem alfabética de país, em uma lista que inclui os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Donald Trump (Estados Unidos), Emmanuel Macron (França), Frank-Walter Steinmeier (Alemanha) e Volodymyr Zelensky (Ucrânia).

A ONU será representada pelo secretário-geral da ONU, António Guterres. O funeral começará às 10h (5h em Brasília) e, depois da cerimônia, o corpo de Francisco seguirá em cortejo até a Basílica de Santa Maria Maggiore (Santa Maria Maior), em Roma, onde será sepultado. (ANSA).