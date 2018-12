Cerca de 120 intelectuais lançam petição para “transformar” instituições europeias

Um coletivo de 120 intelectuais, pesquisadores e dirigentes políticos de 16 países liderado pelo economista francês Thomas Piketty lançaram nesta segunda-feira uma petição para “transformar profundamente as instituições e as políticas europeias”, em uma tribuna no Le Monde.

“Após o Brexit e a eleição de governos antieuropeus em vários países-membros da UE, já não é possível continuar como como antes”, afirmam preocupados os signatários desta tribuna publicada no jornal francês, poucos meses antes das eleições europeias.

Para permitir “uma refundação política, social e meio-ambiental da Europa”, o coletivo propõe a criação de uma “Assembleia europeia soberana”, com um orçamento quatro vezes superior ao que dispõe atualmente a União Europeia (UE).

Os signatários defendem que orçamento represente 4% do PIB europeu e que seja financiado através de “quatro grandes impostos europeus”: um imposto sobre os benefícios das grandes empresas, uma taxa sobre as rendas mais altas de indivíduos, outra sobre o patrimônio e um imposto sobre as emissões de dióxido de carbono.

O coletivo sugere que esses fundos serviriam para financiar a “pesquisa”, “um ambicioso programa de investimentos para transformar nosso modelo de crescimento” ou “a acolhida de refugiados”.

Também permitiriam “reduzir os impostos regressivos sobre os salários ou o consumo”.

Liderado por Piketty, este coletivo é formado por mais de 120 intelectuais, pesquisadores e dirigentes políticos, como o historiador francês Pierre Rosanvallon, o deputado alemão Fabio De Masi, o ex-primeiro-ministro italiano Massimo d’Alema ou o cientista político francês Frédérique Matonti.