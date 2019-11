Cerca de 10 mil jovens participam de ações sociais esta semana no DF

Um grupo de 10 mil voluntários de várias partes do Brasil estão em Brasília para participar do Together (juntos, em inglês), que começou nesta quinta-feira (21) e segue até domingo (24). O evento é organizado pela sede administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Centro-Oeste e conta com apoio da Organização das Nações Unidas (ONU). Serão realizadas 32 ações sociais como distribuição de refeições, serviços de beleza gratuitos, lavagem de roupas e atendimentos de saúde.

A nutricionista Larissa Mendes, 23, começou a vender doces veganos e outras refeições naturais no início do ano para juntar dinheiro para viajar de Caruaru (PE) a Brasília. “Com a venda dos alimentos paguei inscrição, passagem aérea e alimentação. Vim para servir outras pessoas e aprender a usar a minha profissão como missão”, explicou.

Parte dos jovens ficará acampada no Pavilhão de Eventos do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek.

As ações desenvolvidas no evento estão de acordo com os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos pela ONU para a Agenda 2030 que tratam de cuidado do meio ambiente, igualdade social e de gênero e combate à pobreza, dentre outros temas.

O grande grupo atenderá 20 escolas públicas do DF com palestras de conscientização sobre consumo de drogas, bullying, violência e depressão. Outras ações serão realizadas em espaços públicos, como feiras de saúde, doação de sangue, combate à violência contra a mulher, espaço da beleza, espaço musical, exposições históricas e outras.

No domingo, 24, último dia de evento, acontecerá também uma corrida solidária de 5 Km pelo Eixo Monumental para adultos e outra menor para crianças. Segundo os organizadores, a proposta é incentivar a prática de esporte regular como meio eficiente de prevenir doenças provocadas pelo sedentarismo, trazendo bem-estar físico e mental aos adultos, jovens e crianças. As inscrições para a Together Run Kids serão feitas mediante a entrega de alimentos e produtos de higiene, que serão direcionados para o Hospital da Criança de Brasília e para o Centro de Projetos e Assistência Integral (CEPAI). Inscrições e mais detalhes sobre o evento estão disponíveis no site.