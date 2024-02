Cerc firma convênio com InovaUSP, que terá investimento de R$ 2 Mi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/02/2024 - 18:54 Para compartilhar:

A registradora Cerc firmou uma parceria com o polo de pesquisa em inovação da Universidade de São Paulo (USP), o InovaUSP, para estimular o desenvolvimento de estudos científicos sobre o mercado de recebíveis. O projeto tem investimento de mais de R$ 2 milhões, e reunirá uma equipe com dez pesquisadores multidisciplinares.

Farão parte da iniciativa alunos de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado de diferentes áreas, como engenharia, administração, economia, estatística e física. A coordenação será do professor Leandro dos Santos Maciel, da área de finanças do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária (FEA) da USP.

O mercado de recebíveis é um dos principais segmentos de atuação da Cerc, que é uma das registradoras por trás do chamado balcão de recebíveis. Nele, as empresas credenciadoras deixam visíveis a todo o mercado os recebíveis dos pagamentos que seus clientes receberam com o uso de cartões. É através das registradoras que essa “vitrine” é possível, e ela permite que vários agentes financiadores, das próprias credenciadoras aos bancos, ofertem crédito aos lojistas usando os recebíveis como garantia.

Segundo o CEO da Cerc, Fernando Fontes, o objetivo inicial será aprofundar estudos sobre o mercado de recebíveis partindo dos dados da empresa. “Com o amadurecimento do hub e do avanço científico, esperamos que o convênio desenvolva futuramente a criação de um centro de pesquisa em recebíveis que forneça dados e informações mais abrangentes para todo o mercado e beneficie a cadeia de forma geral”, diz ele, em nota.

“O fomento de parceiras do tipo Universidade-Empresa é fundamental para o desenvolvimento de soluções com embasamento científico para os desafios do Brasil”, afirma Maciel. “A chegada de parceiros como a Cerc no InovaUSP incentivará a promoção de pesquisas de alto nível e permitirá a geração de inovações para o sistema financeiro brasileiro, particularmente, para o mercado de recebíveis, além de formar recursos humanos altamente qualificados para atuação nessa área e nas demais esferas do mercado de capitais.”

