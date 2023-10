Cepea: frango está mais competitivo mesmo com alta de todas as carnes em outubro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/10/2023 - 9:40 Para compartilhar:

São Paulo, 20 – Os preços das carnes bovina, suína e de frango estão mais altos neste mês. A valorização da proteína bovina é mais intensa, o que deixou o frango mais competitivo, informou o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Em outubro, o quilo do frango inteiro resfriado está 2,73 reais por quilo abaixo do da carcaça especial suína, com queda de 5,1% na diferença que era verificada em setembro. A carcaça casada bovina, por outro lado, está 9,70 reais/kg mais cara que o frango inteiro resfriado, aumento de 10,4% frente à diferença registrada em setembro.

No mercado de frango, a oferta mais ajustada e as exportações aquecidas dão suporte aos preços. “De setembro para outubro, o frango inteiro resfriado registrou alta de 4%, para média a R$ 7,14/kg” disse o Cepea. É o terceiro mês consecutivo de avanço da média mensal.

As vendas de carne suína recuaram nos últimos dias, mas a média de negociação de outubro ainda está acima da registrada em setembro. A carcaça especial suína é comercializada a R$ 9,87/kg, avanço de 1,3% em relação à de setembro. Já a carcaça casada bovina está sendo comercializada à média de R$ 16,84 o quilo, alta de 7,6% em relação à de setembro. “O movimento altista se deve à recuperação verificada nos valores do animal para abate nas últimas semanas, como reflexo da menor oferta de gado pronto para abate”, disse o Cepea.

