Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2024 - 20:46

O preço do etanol hidratado nas usinas paulistas subiu 2,29% nesta semana, de R$ 2,4113 o litro para 2,4665/litro, em média, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq). Já o valor do anidro avançou 0,53% no período, de R$ 2,7204 o litro para R$ 2,7348/litro, em média.