Nas usinas paulistas, o preço do etanol hidratado subiu 1,93% nesta semana, de R$ R$ 2,1753 o litro para 2,2172/litro, em média, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq). Já o valor do anidro avançou 1,57% no período, de R$ 2,4366 o litro para R$ 2,4748/litro, em média.

