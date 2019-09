Cepea divulga novos Índices de Preços ao Produtor

São Paulo, 4 – O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq/USP) divulga a partir desta quarta-feira, 4, os Índices de Preços ao Produtor de Grupos de Produtos Agropecuários. Conforme o Cepea, são quatro novos índices, que pretendem atender a uma forte demanda do setor agropecuário e de analistas de mercado.

Segundo a Equipe de Macroeconomia do Cepea, responsáveis pelos novos Índices, para corresponder à classificação amplamente utilizada por analistas e formuladores de política, foram considerados três grupos de produtos agropecuários – grãos, pecuária e hortifrutícolas -, dando origem aos “IPPA-Grãos/Cepea”, “IPPA-Pecuária/Cepea” e “IPPA-Hortifrutícolas/Cepea”. O “IPPA/Cepea”, por sua vez, combina os três anteriores.

No IPPA-Grãos/Cepea, estão incluídos o algodão, o arroz, o milho, a soja e o trigo. No IPPA-Pecuária/Cepea, estão o boi gordo, frango e suíno vivos, leite e ovos. No IPPA-hortifrutícolas/Cepea, consideram-se a batata, o tomate, a banana, a laranja e a uva, que, juntos, representaram 60% do valor bruto de produção com hortifrutícolas em 2017. Os Índices terão divulgação mensal.