Cepea/CNA: PIB do agronegócio cresce 0,65% em maio e 0,68% de janeiro a maio

São Paulo, 14 – O PIB do Agronegócio brasileiro cresceu 0,65% em maio de 2019, de acordo com cálculos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). No acumulado de janeiro a maio, o PIB do setor tem alta de 0,68%. “Entre os ramos, o agrícola teve leve aumento de 0,13% em maio, mas ainda acumula redução de 0,39% de janeiro a maio de 2019”, informa o Cepea em nota. “O resultado está atrelado principalmente à queda no segmento primário agrícola. Já o ramo pecuário se destaca, tendo em vista os resultados positivos de 2,06% em maio e de 3,63% no ano.”