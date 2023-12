CEO do Wells Fargo alerta para riscos de custos não planejados de demissões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/12/2023 - 15:03 Para compartilhar:

O CEO do Wells, Charlie Scharf, afirmou que o banco poderá registrar custos de demissão não planejados de quase US$ 1 bilhão no quarto trimestre, em meio à queda das taxas de rotatividade.

Durante conferência promovida pelo Goldman Sachs nesta terça-feira, 5, Scharf disse que o banco terá que ser mais agressivo em suas ações internas, enquanto trabalha para melhorar a eficiência, porque a rotatividade de pessoal caiu.

O CEO acrescentou que o Wells está enfrentando “um pouco mais de indenizações do que teríamos previsto”, colocando a faixa entre US$ 750 milhões e um pouco menos de US$ 1 bilhão.

Às 14h50 (de Brasília), a ação do Wells Fargo caía 1,46%.

