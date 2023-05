CEO do UBS afirma que condições do Credit Suisse se estabilizaram

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/05/2023 - 14:59 Compartilhe

O CEO do UBS, Sergio Ermotti, disse que acha que o Credit Suisse não está mais vendo saídas e que as condições no banco suíço se estabilizaram desde a turbulência bancária de março.

O Credit Suisse, que está sendo absorvido pelo par UBS para salvá-lo do colapso, viu os depósitos de clientes caírem em 67 bilhões de francos suíços (US$ 74,94 bilhões) e viu 61,2 bilhões de francos em saídas líquidas de ativos nos primeiros três meses do ano, o banco informou em 24 de abril, dizendo na época que essas saídas haviam moderado, mas não haviam revertido.

Mas Ermotti disse aos participantes do Fórum de Mídia Suíço na sexta-feira que não achava que as saídas continuariam e que a situação no banco se estabilizou.

Ele também disse ao fórum em Lucerna que o UBS estava dentro do cronograma para fechar a aquisição do Credit Suisse dentro de três meses a partir de seu acordo de 19 de março para adquirir o banco.

Acrescentou ainda que espera que as condições no Credit Suisse que antecederam os eventos de março sejam examinadas. Fonte: Dow Jones Newswires.

