CEO do Twitter se junta a Jay-Z para apoiar bitcoin

O CEO do Twitter, Jack Dorsey, anunciou nesta sexta-feira (12) que ele e o magnata do rap Jay-Z estão criando um fundo dedicado a fazer com que o dinheiro digital bitcoin seja “a moeda da internet”.

Dorsey, que também é fundador e chefe da empresa de serviços financeiros e pagamentos móveis Square, disse em um tuíte que ele e Jay-Z estão dando 500 bitcoin para financiar uma truste independente chamada “Btrust”.

Esse valor da criptomoeda vale cerca de 24 milhões de dólares na cotação desta sexta-feira.

“Será estabelecido como um truste cego e irrevogável, sem orientação nossa”, disse Dorsey, acrescentando que o fundo se concentraria inicialmente em equipes de desenvolvimento de bitcoin na África e na Índia.

Dorsey afirmou que três membros do conselho estão sendo procurados, adicionando um link para um aplicativo online que afirma que a missão é “fazer do bitcoin a moeda da internet”.

Lançado em 2009, o bitcoin vem numa ascensão meteórica desde março do ano passado, quando alcançou 5.000 dólares, estimulado pelo gigante dos pagamentos online PayPal, que anunciou que permitirá aos titulares de contas usar a criptomoeda.

A Tesla anunciou esta semana um investimento de 1,5 bilhão de dólares em dinheiro digital e planeja aceitar a criptomoeda de clientes que compram seus veículos elétricos.

O anúncio veio na esteira de um forte apoio nas mídia social ao bitcoin do CEO da Tesla, Elon Musk, que temporariamente mudou sua biografia do Twitter para simplesmente ler “#bitcoin”.

Nesta sexta-feira, o principal regulador de valores mobiliários do Canadá autorizou o lançamento do primeiro fundo bitcoin negociado em bolsa do mundo, dando aos investidores de varejo maior acesso à crescente criptomoeda.

Os céticos dizem que o bitcoin é altamente volátil e os reguladores alertam que ele é vulnerável ao uso ilícito.

O Bitcoin atingiu nesta sexta-feira uma nova alta de 48.930 dólares depois que a MasterCard e o banco americano BNY Mellon agiram para tornar mais fácil para as pessoas usarem a criptomoeda.

