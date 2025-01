CEO do TikTok terá lugar de honra na posse de Trump, diz mídia

PEQUIM, 17 JAN (ANSA) – O CEO do TikTok, Shou Zi Chew, deve participar da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, no próximo 20 de janeiro.

Segundo o New York Times, caso aceite o convite feito pelo comitê do magnata e de seu vice, J.D. Vance, o singapuriano terá um lugar de honra no palco, ao lado de ex-presidentes, familiares e outros convidados importantes.

A iniciativa indica uma possível aproximação de Trump com a plataforma, que corre risco de ser banida do território americano no dia 19 de janeiro, devido a uma lei que exige que a ByteDance, empresa chinesa dona do TikTok, venda as operações do app nos EUA para uma companhia local até o próximo domingo.

Trump, com quase 15 milhões de seguidores na rede social, estuda utilizar uma ordem executiva para suspender por 60 a 90 dias a proibição do TikTok, contrariando o posicionamento adotado em seu primeiro mandato (2017-2021), quando tentou bloquear o aplicativo nos EUA e forçar a venda para empresas americanas. (ANSA).