CEO do Instagram rebate críticas por aumento de vídeos na rede

NOVA YORK, 27 JUL (ANSA) – Após uma campanha para fazer com que o Instagram se mantenha como uma rede de fotos, o CEO da plataforma, Adam Mosseri, afirmou que as mudanças vieram para ficar e que acredita que o local será “cada vez mais voltado” para os vídeos.







“Nós vamos continuar apoiando as fotos, mas eu acredito que o Instagram se tornará, cada vez mais, voltado para o vídeo”, diz Mosseri em uma postagem de mais de dois minutos falando sobre o “novo Instagram”.

Mosseri se defendeu das críticas dos usuários sobre o que o “algoritmo sugere” e disse que isso ocorre com base nas preferências de cada um.

No entanto, cada vez mais são as pessoas que se manifestam contra essas mudanças intensas.

Uma campanha lançada há quatro dias pela fotógrafa Tati Bruening já passou dos dois milhões de curtidas e foi repercutida até por duas das pessoas mais famosas na rede social: Kim Kardashian e Kyle Jenner. Além disso, uma petição online lançada pela profissional já conta com mais de 193,3 mil assinaturas.

“Faça o Instagram, Instagram de novo (pare de tentar ser o tiktok, eu só quero ver fotos legais dos meus amigos).

Sinceramente, todo mundo”, foi a postagem feita por Bruening que viralizou mundialmente.

No entanto, aparentemente, os apelos não vão mudar Mosseri, que ressalta que os vídeos já são parte da rede social – e serão cada vez mais. (ANSA).