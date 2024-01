CEO do Google diz que serão necessárias mais demissões em 2024

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 19/01/2024 - 5:20 Para compartilhar:

O CEO do Google, Sundar Pichai, alertou os funcionários que mais demissões são necessárias este ano para atingir “metas ambiciosas” – um dia depois que o gigante das buscas demitiu “várias centenas” de funcionários de sua equipe de vendas de anúncios.

Em um memorando na noite de quarta-feira intitulado “Prioridades para 2024 e o próximo ano”, Pichai disse aos funcionários do Google: “Temos metas ambiciosas e investiremos em nossas grandes prioridades este ano”, provavelmente referindo-se à corrida pela inteligência artificial, de acordo com a CNBC .

No mês passado, o Google apresentou o Gemini, seu modelo de IA mais avançado que é “capaz de raciocínio mais específico”.

“A realidade é que, para criar a capacidade para este investimento, temos que fazer escolhas difíceis”, escreveu Pichai, alertando que isso significa que algumas equipes irão “remover camadas para simplificar a execução e aumentar a velocidade”, de acordo com o memorando.

Pichai disse que as iminentes “eliminações de funções não estão na escala das reduções do ano passado e não afetarão todas as equipes”. Ele acrescentou, no entanto, que “para ser sincero, algumas equipes continuarão a tomar decisões de alocação de recursos”, segundo a CNBC.

“Sei que é muito difícil ver colegas e equipes impactados”, acrescentou Pichai.

A nota de Pichai veio apenas um dia depois que o Google anunciou planos de cortar centenas de empregos – parte de um esforço maior de reestruturação que afetará a unidade que vende anúncios para grandes empresas, escreveu o diretor de negócios da empresa, Philipp Schindler, em um memorando divulgado na terça-feira.

E na semana passada, a empresa sediada em Mountain View, Califórnia, demitiu outros 1.000 funcionários em suas unidades Pixel, Fitbit e Nest.

Os cortes de empregos marcaram um início de ano difícil para a força de trabalho do Google, cujo número de funcionários foi reduzido em mais de 12.000 ao longo de 2023.

Gemini é um concorrente direto do ChatGPT da OpenAI – que tem uma parceria plurianual e multibilionária com a rival Microsoft .

Em seu esforço para avançar na corrida da IA, o Google fez com que a tecnologia altamente diferenciada do Gemini estivesse disponível por meio de seu assistente de IA, Bard, em seu lançamento em 6 de dezembro.

A Alphabet, controladora do Google, disse que está fazendo três versões do Gemini – que foi desenvolvido pela unidade DeepMind AI da empresa – cada uma delas projetada para usar uma quantidade diferente de poder de processamento.

A empolgação em torno da IA ​​foi atribuída ao impressionante salto de 59% das ações da Alphabet em 2023, marcando uma reviravolta em relação ao declínio de 39% em 2022.

