CEO do Fortaleza aposta na força da torcida para superar rivais do grupo na Copa Libertadores

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, afirmou que o time precisa aproveitar muito bem o “fator campo” para obter sua classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores, após o sorteio realizado nesta segunda-feira, na sede da Conmebol, no Paraguai.

“Todos os grupos têm nível e dificuldade. As três equipes não estão tão bem, mas, com a Libertadores, estarão fortes. No entanto, elas também estão preocupadas com o Fortaleza. O que temos de fazer é aproveitar o fator casa. Precisamos fazer muitos pontos, distantes da torcida deles”, afirmou o dirigente.

Marcelo Paz gostou do fato de o Fortaleza não ter de enfrentar a altitude. “Não pegamos altitudes expressivas e nos livramos disso. Queremos nos classificar. O grupo é possível de classificar, mas com jogos difíceis. Precisamos nos preparar fisicamente, taticamente, tecnicamente e mentalmente, e estar confiantes na qualidade do nosso elenco.”

O Fortaleza está no Grupo E ao lado do Racing, da Argentina, Colo-Colo, do Chile e Atlético Bucaramanga, da Colômbia.