CEO do Corinthians, Fred Luz, rebate presidente do Cuiabá: ‘Não é caloteiro’

Após o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, afirmar que o Corinthians estava “dando um golpe no futebol brasileiro”, o CEO do time paulista, Fred Luz, deu uma entrevista ao jornalista André Hernan, do UOL, na qual contestou essa acusação. Ele afirmou que o Corinthians busca alternativas para quitar as parcelas da transferência do volante Raniele – motivo da indignação do presidente do clube mato-grossense, que questionou o atraso, enquanto o clube contrata o holandês Memphis Depay.

Fred Luz disse que as repostas a esses questionamentos vão ser dadas no momento certo e que é necessário compreensão por parte de todos, inclusive de Dresch. “Não é que o clube seja caloteiro, aí vou pedir licença para o Cristiano e dizer que ele exagerou e muito”, sinalizou Luz. “O que tem é um descasamento entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas do clube no curto prazo.”

Sobre a dívida ele afirmou ser inviável pagá-la da forma como ela está e que o clube vai precisar da boa vontade dos credores para lidar com essa situação. “Está muito longe de ser golpe, é uma renegociação”, explicou o CEO, rebatendo a acusação anterior.

Luz esclareceu que a diretoria do clube está tendo conversas em prol dessa renegociação, mas admitiu que está sendo difícil para o Corinthians pagar as dívidas. “Tem, sim, uma dificuldade de honrar até mesmo com esses tumultos que eventualmente esses credores trazem para o Corinthians, achando que estão defendendo o interesse particular deles que fazem o Corinthians ser inadimplente com os demais.”