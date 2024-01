CEO do Citigroup inicia plano para cortar 20 mil empregos

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 19/01/2024 - 1:50 Para compartilhar:

A CEO do Citigroup, Jane Fraser, realizou uma teleconferência na quinta-feira (18) com os diretores-gerentes para discutir a reforma abrangente do banco, de acordo com duas fontes familiarizadas com a situação, que eliminou mais funções de liderança esta semana.

Em conversas separadas, gestores de mercados, bancos de risco e de investimento foram informados de que seriam demitidos como parte da reorganização, de acordo com as fontes e outras duas pessoas familiarizadas com o processo que não quiseram ser identificadas por discutirem questões de pessoal.

Alguns gestores foram informados de que seus cargos não existiriam mais a partir de 1º de fevereiro, disseram duas das quatro fontes, segundo o New York Post. Mais detalhes sobre as demissões e indenizações serão anunciados na próxima semana, acrescentaram.

O banco disse na semana passada que cortaria 20 mil empregos nos próximos dois anos, depois de um quarto trimestre marcado por encargos extraordinários que resultaram em uma perda de US$ 1,8 bilhão.

Embora o Citi forneça atualizações periódicas sobre os cortes, os investidores e trabalhadores estão acompanhando de perto o momento e os detalhes das mudanças organizacionais. A ligação de Fraser na quinta-feira não foi relatada anteriormente.

Durante a teleconferência com os diretores executivos, Fraser discutiu diferentes tópicos da reorganização e abordou o plano mais amplo de cortes de 20.000 empregos nos próximos dois anos, de acordo com uma das fontes, que foi informada sobre a teleconferência.

O número de funcionários será reduzido em 5.000 pessoas na atual reorganização, enquanto outros 5.000 funcionários serão demitidos da venda de empresas, disse a fonte citando Fraser.

Outros 10 mil funcionários serão demitidos de funções de apoio como tecnologia e operações, acrescentou a fonte.

O corte planeado pelo Citi de cerca de 8% do seu pessoal está entre as maiores demissões em Wall Street nos últimos anos. A reforma é fundamental para o esforço da Fraser para simplificar o banco e aumentar os retornos e o preço das ações .

